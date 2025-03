Diputada pide a Cuauhtémoc Blanco quitarse el fuero

La diputada morenista, María Teresa Ealy Díaz, ha pedido al también diputado, Cuauhtémoc Blanco, para que se quite el fuero de manera voluntaria par que proceda la investigación en su contra por el intento de abuso sexual en contra de su media hermana.

María Teresa Ealy lamentó que sus compañeros de Morena hayan desestimado el caso para retirar el fuero de Blanco, asegurando que esta no busca defender causas meramente por ser parte del mismo partido.

"Algo que me ha guiado es la congruencia y legislar verdaderamente para las y los mexicanos, no para mis intereses personales ni políticos", argumentó sobre su voto contra rechazar la solicitud de desafuero.





"Que renuncie, que se quite el fuero, que no tenga miedo. Si no hizo nada, ¿por qué tiene miedo?", cuestionó.





"Es totalmente incongruente que quieran legislar en materia de proteger a agresores sexuales, realmente está de chiste", sentenció.

La diputada por Morena no es la única que se a manifestado en contra de la decisión de suspender el caso de Cuauhtémoc Blanco, otras diputadas de Morena y de otros partidos, han expresado su descontento.