¿Diremos adiós al horario de verano?

CIUDAD DE MÉXICO. – "No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla" y todo parece indicar que el tiempo del horario de verano, ya venció, toda vez que se espera que entre hoy el miércoles, los diputados federales votarán por la eliminación de esta medida adoptada en 1996, con el objetivo de ahorrar energía eléctrica.

La Comisión de Energía de la Cámara Federal de Diputados convocó a reunión de trabajo que se realizará la tarde de hoy lunes, sesión en la que los legisladores discutirán el dictamen de la nueva Ley de los Husos Horarios propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a lo programado, se espera que el próximo miércoles el pleno de la Cámara de Diputados vote para que esta medida sea avalada.

En caso de que esta iniciativa sea aprobada, primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, a partir del 2023 el horario de verano, se aplicaría exclusivamente en los municipios de la franja fronteriza norte del territorio nacional desde las 02:00 horas del segundo domingo de marzo hasta las 02:00 horas del primer domingo de noviembre.

Para el resto del territorio, se establecería un horario estándar, de acuerdo con los husos horarios enumerados por la propia ley.

El horario de verano inició en 1996, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por medio del "Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos", según la Secretaría de Energía.

Desde ese momento, su objetivo ha sido "hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, para así obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad", según indica el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide).