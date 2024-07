Donald Trump, con emocional discurso, habla por primera vez de su atentado

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) afirmó este jueves que "es necesario curar la división de la sociedad" y tras aceptar su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que será el mandatario de todos los estadounidenses, y no solo de los de su partido.

Donald Trump firmó este jueves que si no hubiera girado la cabeza cuando le dispararon el pasado sábado en un mitin en Pensilvania estaría muerto.

"Si no hubiera movido la cabeza en ese último incidente, la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos", apuntó el ya candidato a la presidencia estadounidense, en un emotivo relato sobre lo sucedido que, apuntó, no contará más porque es "muy doloroso" para él.

Esta fue su primera intervención pública desde haber sido víctima de un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Butler (Pensilvania) y sus palabras coronaron la Convención Nacional Republicana, que el lunes había confirmado su nominación electoral y la de su "número dos", el senador por Ohio J.D. Vance.

Otros de los temas que Donald Trump abordó en su discurso fueron los siguientes:

Aseguró que el acuerdo del T-MEC, el cual engloba a México, Estados Unidos y Canadá fue el mejor acuerdo que ha tenido su país, lo cual se adjudicó pues dijo que "yo eliminé el TLCAN".

También aseguró que con su gobierno "pondremos fin a la estafa de la energía verde", esto al arremeter en contra de las fábricas de autos en México y China.

En materia de migración, Donald Trump aseguró que terminará la construcción del muro, la construcción de este muro fue iniciada en 1994 por el gobierno de Bill Clinton y, en 2017, la discusión fue retomada por Donald Trump. Durante su primer mandato la discusión sobre el retomar la construcción del muro se mantuvo latente, pero nunca se llevó a cabo, esto debido a los fondos que se necesitaban para ello, y la falta de un acuerdo en el Congreso estadounidense.

Al llegar Joe Biden al poder en 2020, se puso fin la discusión de la construcción del muro fronterizo y se planteó incluso su demolición.

Melania Trump apaga el fuego de la discordia con su participación en la convención

La exprimera dama estadounidense Melania Trump participó este jueves en la última jornada de la Conferencia Nacional Republicana, acompañada de los hijos del expresidente y de varios de sus nietos, para escuchar el discurso en el que su marido aceptó la candidatura republicana a la presidencia.

Tras los rumores de que Trump y su esposa hacen vidas separadas y del distanciamiento con su hija Ivanka, la convención sirvió esta semana para simbolizar la unión de un clan familiar profundamente insertado en el Partido Republicano y que está extendiéndose a las nuevas generaciones.

Por el escenario del foro Fiserv de la ciudad de Milwaukee han desfilado varios familiares del exmandatario y candidato republicano, pero ni Melania ni Ivanka estaban en la lista de oradores ni de visitantes.

Sin embargo, una hora antes de que el magnate neoyorquino iniciara su discurso de aceptación de la candidatura, el primero tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado, varios de los Trump, entre ellos Ivanka, entraron en fila en el recinto y se sentaron en el palco familiar.

Ivanka Trump, quien se desempeñó como asesora principal de su padre durante su presidencia (2017-2021), afirmó que no estaría en esta campaña para preservar la privacidad de su familia y por ello su presencia hoy es profundamente simbólica porque rebaja las dudas de un posible distanciamiento.

No estaba Melania, quien salió justo antes de Trump, anunciada por megafonía. No ofreció sin embargo ningún discurso, como hiciera en las dos anteriores convenciones en las que el expresidente fue nominado.

Sí habló Eric Trump, justo antes de su padre y aseguró que este "ha sido perseguido, atacado por demócratas de extrema izquierda" y "se convirtió en el objetivo de un asesino que casi acaba con la mayor esperanza de Estados Unidos".

"Lo han intentado todo para destruir su legado y a su familia. Han fracasado y no ganarán", afirmó.

El pasado martes, la nuera de Trump, Lara Trump, pareja de su hijo Eric y copresidenta del Comité Nacional Republicano, fue el primer familiar del expresidente en subirse al escenario, mientras que el miércoles habló Donald Trump Jr., representante frecuente de su padre y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.

Como la mayoría de miembros de su familia mencionó el intento de asesinato contra su padre en un mitin de campaña en Pensilvania y aseguró que nunca ha estado "más orgulloso" de él como en aquel momento.

Antes de este discurso el hijo mayor del presidente dio paso a su propia hija, Kai Trump, de 17 años, quien, entre gritos de "Kai 2040" pronunció su primer discurso, un relato cándido sobre el Trump abuelo, quien incluso en los días que tenía que ir al juzgado a afrontar los delitos de los que está acusado le preguntaba por cómo iba en el colegio.

Kimberly Guilfoyle, prometida de Donald Trump Jr., fue otra de las oradoras del miércoles y en su intervención afirmó que Trump sobrevivió a su intento de asesinato gracias a la intervención divina.