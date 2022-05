El Bronco da negativo a Cáncer de Colon

Mediante sus redes sociales, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ´El Bronco´, anuncio que dio negativo a su examen de cáncer de colon, sin embargo, este sigue delicado de salud.

"Me van a operar para quitar el tramo de intestino en donde estaban los tumores, los diverticulos y un pólipo que me encontraron, los médicos me han dicho que si no sigo todos los cuidados hospitalarios, mi problema se puede complicar con alguna infección, sangrado e incluso de desarrollar cáncer", se lee un mensaje publicado en las redes sociales de Rodríguez Calderón.

A pesar de que los tumores no son cancerígenos, El Bronco, señaló que continuará en el hospital, así mismo, agradeció las muestras de apoyo a su situación.

"Gracias a todos por sus oraciones, sigan escribiéndome, mándenme memes, me reconforta saber que están pendientes siempre de mi", se lee en el mensaje.