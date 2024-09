"Él cambió"; AMLO defiende a senador Miguel Ángel Yunes

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador hablo sobre el voto del senador del PAN, Migue Ángel Yunes, a favor de su reforma judicial, asegurado que este "cambio" a pesar de las acusaciones que AMLO ha hecho en su contra.

El mandatario asegura que Yunes, uno de sus más acérrimos enemigos, aseguró que este cambio de opinión y no fue amenazado. Incluso este llego a alabarlo por ser "fuerte".

"Yunes es un político y sí cambió, considerando que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte yo lo he enfrentado (hablando del padre), y no es de los que se deja amedrentar. No, ¿qué fue? Pues fue una decisión política. Así".

López Obrador no negó sus diferencias políticas en el pasado con Yunes padre, pero en la política "hay que optar entre los inconvenientes" porque en la política "los medios son fines".

En cuanto al futuro del senador panista, AMLO no sabe si Morena le abrirá las puertas, aunque los mismos senadores lo recibieron entre aplausos.