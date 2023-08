El Chapo denuncia que sufre discriminación dentro de la prisión

Joaquín, El Chapo, Guzmán presentó una solicitud ante un juez federal para que se le permita a su abogada llevar documentos escritos en español a la prisión donde se encuentra recluido, informó el diario Milenio esta mañana.

´El Chapo´ alegó que ha sufrido discriminación por parte de las autoridades de la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde está detenido desde 2019.

En una carta escrita a mano – a la que tuvo acceso Milenio- dirigida al juez Brian Cogan, quien lideró su juicio por cargos de narcotráfico, Guzmán Loera explicó que durante una visita de su abogada Mariel Colón el 20 de junio pasado, se le negó la entrada con copias de documentos relacionados con un amparo, debido a que estaban redactados en español.

"Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente del proceso siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado", escribió Guzmán Loera según la carta que obtuvo Milenio.

Guzmán denunció en el texto de la carta que no se le han proporcionado las transcripciones en español de los testimonios presentados en su contra durante el juicio, a pesar de que su abogada los envió hace dos años.

El Chapo considera esto como "una grave forma de discriminación y una violación a los derechos humanos".

Asimismo, señala que las autoridades penitenciarias siempre utilizan como excusa sus dos fugas de prisión en México (Puente Grande, 2001 y Altiplano, 2015) para justificar cualquier situación.

ARISTEGUI NOTICIAS