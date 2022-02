El Mijis está vivo afirma su esposa: Ubicaron su teléfono en Nuevo Laredo

Durante un entrevista con Azucena Uresti la esposa de El Mijis, quien se encuentra desaparecido desde hace 15 días" afirmó que el celular se su esposo se ubicó en Nuevo Laredo por lo que están seguros que el político y activista se encuentra allí.

"Tenemos la última ubicación, sabemos que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas", aseguró Martínez. "me dijo que se le había apagado su teléfono. Hasta el día 2 de enero me envió unos audios y ya no supe nada de él hasta el momento".

Fue en la mañana del 14 de Febrero cuando Frida Guerrera leyó una carta dirigida al presidente de la república para que el mismo pueda ayudar en la búsqueda.

"No puedo ni imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa, de la misma forma en que él encontró muchos cuerpos que fueron víctimas de este México violento. No me queda duda que lo que vive hoy es consecuencia de no tenerle miedo a la tierra que ama, es el resultado de caminar sobre los caminos olvidados, el origen de todo esto es la confianza de creer que puede cambiar este mundo poco a poco"

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas informó que colaborará en la búsqueda y localización de Pedro Carrizales.