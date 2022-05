"El pueblo se cansa de tanta pin$%# tranza": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – A unas semanas de que se realicen las elecciones del 5 de junio, en las que se renovarán 6 gobernaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que los ciudadanos sabrán elegir a sus autoridades y en este contexto, aseguró: "el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que piensa que es tonto".

El próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se realizarán elecciones para gobernador, lo que ha generado un ambiente político muy tenso, en el cual han predominado las campañas negras, las difamaciones e incluso las filtraciones de llamadas para ensombrecer los procesos electorales.

Un respecto, AMLO en su Mañanera de hoy jueves 26 de mayo, dijo que no deja de haber nerviosismo por este proceso electoral, por lo que hizo un llamado a que la gente participe "y que las elecciones transcurran de manera pacífica, que se respete el voto y que no haya fraude electoral".

"A la mejor la gente no tiene del todo claro lo que quiere, pero tiene perfectamente claro lo que no quiere, ya la gente no quiere corrupción, no quiere cacicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches, nada de eso quiera el pueblo" aseguro López Obrador.

"¡El pueblo se cansa de tanta pinch&% transa!", remató el presidente en su conferencia de prensa Mañanera, realizada en Palacio Nacional.