Elena Poniatowska recibe la medalla Belisario Domínguez

La escritora y periodista, Elena Poniatowska, fue condecorada el dia de hour con la medalla Belisario Domínguez en la antigua sede del Senado de la República.

En el Senado estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación de Andrés Manuel López Obrador.

Al recibir el premio por sus contribuciones al país y la humanidad, Elena Poniatowska. aseguró que jamás imaginó que podría recibir este premio.

"El Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No, los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que como yo, se despiden".

La Secretaría de Cultura felicita a Elena Poniatowska Amor, autora de obras emblemáticas de la literatura mexicana, por haber sido laureada con la Medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración del Senado de la República que se otorga a los ciudadanos más eminentes.

"Desde 1953 escribo en un ámbito amistoso y competitivo, si fuí una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde", mencionó.

No es la primera condecoración que Elena Poniatowska recibe en México. Entre los reconocimientos que recibió destacan el Premio Nacional de Periodismo (1978), el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (2001) y el Premio Cervantes de Literatura (2013).