Embajada de EU desmiente entrada de agentes americanos

Por medio de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México, despejo toda duda sobre la presunta participación de agentes del ICE dentro de México para la destrucción de un laboratorio utilizado por el crimen organizado.

En sus redes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), libero un reporte sobre los acontecidos en Sinaloa. Ahora la embajada de Estados Unidos en México, aclaro que ningún agente del ICE, participo en las operaciones en México.

Se desmantelaron tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la @FGR_AIC de la @FGRMexico, certificado por @ICEgov @HSI_HQ, con apoyo de la… https://t.co/Ate9JOmUuK — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 14, 2025

Las autoridades americanas señalaron que fueron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes hicieron la toma de los laboratorios. Estos equipos fueron entrenados en los Estados Unidos por la unidad de Investigaciones de Seguridad Interior.

“Las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de laAIC dentro de la FGR, el cual está certificado por ICE y HSI”, aclaró la Embajada estadounidense.

La embajada señaló que el término usado para referirse a los equipos de ambas agencias fueron certificadas por el ICE-HSI, es decir, que estos fueron capacitados para realizar este tipos d eoperativos.

“El tuit de ICE dice ‘led by the ICE HSI vetted unit within the Government of Mexico’, refiriéndose a un equipo de la FGR certificado por ICE-HSI. Por lo tanto, el mensaje es claro: la operación fue liderada por autoridades mexicanas (FGR)”