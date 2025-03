Emisión de pasaportes vuelve a la normalidad tras pago a empleados de la SRE

Monterrey.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que la empresa responsable del adeudo salarial a los empleados de las oficinas de emisión de pasaportes ya realizó los pagos correspondientes, permitiendo que las operaciones continúen con normalidad.

Esta aclaración surge tras denuncias de empleados de la dependencia, quienes reportaron retrasos de hasta dos semanas en sus sueldos, lo que derivó en protestas y afectaciones en la atención de las oficinas gubernamentales. Los trabajadores se manifestaron señalando a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, contratada para gestionar el servicio de emisión de pasaportes, por incumplir con sus obligaciones salariales.

La SRE reconoció que el contratista no cumplió con el pago a su personal, aunque aseguró que esta situación no estuvo relacionada directamente con la dependencia federal. Pese al contratiempo, la emisión de pasaportes no se vio interrumpida y se implementaron medidas legales y administrativas para evitar que este problema se repita.

El viernes pasado, la empresa finalmente realizó los pagos pendientes, permitiendo la expedición de más de 100 mil pasaportes en todo el país. Este resultado fue posible gracias a la colaboración del personal de la SRE y de comisionados estatales y municipales que brindaron apoyo en las oficinas afectadas.

Hasta el momento, Grupo Tecno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación ni sobre posibles consecuencias legales o contractuales derivadas de su incumplimiento. Se desconoce si la SRE tomará medidas sancionatorias contra la empresa.

El problema se había reportado en un módulo ubicado dentro de un centro comercial en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aunque también se registraron quejas en otras entidades. Cabe destacar que Grupo Tecno obtuvo la concesión del servicio tras ganar la licitación en 2021 y desde entonces ha estado a cargo de la emisión de pasaportes en México.