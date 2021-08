En un mes inicia regularización de autos chocolate: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la regularización de los autos denominados "chocolate" iniciará el próximo mes, en los municipios fronterizos. Durante su conferencia mañanera desde Chihuahua, el mandatario federal dijo que estos vehículos son un "medio necesario" para muchas personas de escasos recursos y que no tienen dinero suficiente para comprar uno con una agencia, pero reconoció que también son usados para cometer delitos.

"Ya hice el compromiso en Tijuana, va a haber regularización de estos carros porque son dos cosas: primero, la seguridad; si no se tiene un registro se utilizan para cometer delitos y hay que tener control. Segundo, hay personas que no tienen, no les alcanza para tener un carro nuevo de agencia. En ese sentido, comentó que debe haber un control y que buscará un acuerdo para que la medida no afecte a los concesionarios. "Es un medio necesario, entonces vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecten las agencias, pero sí llevar un plan para regularización de estos vehículos. Va a ser antes de que concluya el año, vamos a empezar en Baja California el mes próximo la regularización y va a ser en toda la frontera", concluyó.