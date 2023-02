Entrenador revela que causo la muerte de Proteo

Proteo, uno de los perros rescatistas de la Secretaria de la Defensa Nacional murió mientras cumplía su deber en los rescates que se realizan en Turquía.

Ante la muerte del perro héroe, las redes sociales se lamentaron la muerte del can, sin embargo, se especulaba que el can falleció por el derrumbe de uno de los edificios que fueron dañados durante el sismo.

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda. pic.twitter.com/1AzTGtjf8A — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 12, 2023

Sin embargo su entrenador, Carlos Villeda Máquez, señalo que la muerte de su can no fue por un derrumbe, si no por las bajas temperaturas que se han registrados en Turquía, así como la avanzada edad del perro.

"La causa de su muerte no fue por un derrumbe, las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país, así como su edad contó mucho y el viaje que sin duda fue bastante largo para él", explicó Villeda Máquez.

El elemento de las fuerzas armadas, resaltó el trabajo de Proteo en diversas emergencias tanto en México como en otros países, como en Guatemala en 2015 donde fue parte de una misión de ayuda humanitaria por un deslizamiento de tierra, de igual forma lo hizo en Ecuador en 2016 cuando un sismo de magnitud 7.8 azotó ese país y en Haití en 2021 donde fue parte en las tareas de rescate luego de que un sismo se registra en esa región.

"Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos", señaló el soldado durante la entrevista.