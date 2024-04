EPN confiesa que políticos y empresarios intentaron sacarlo de la presidencia

El libro del periodista Mario Maldonado, titulado "Confesiones desde el exilio: EPN", la cual es una recopilación de entrevistas entre el periodista y el exmandatario, esta a punto de salir al mercado, donde el EPN habla sobre como fue su sexenio desde la perspectiva personas, así como sus inicios en la política.

En el libro, el expresidente Enrique Peña Nieto revelo que en los primeros años de su sexenio, un grupo dentro del propio Poder Ejecutivo federal y empresarios, intentado sacarlo del poder.

En el libro el exmandatario relata que en los primeros dos años de su mandato, después de las polémicas de Ayotzinapa y la Casa Blanca, se armó una conspiración en su contra por parte de miembros de su gobierno, grupos políticos y empresariales con la intensión de sacarlo del poder.

"Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían chingar, me querían tirar" relata EPN en el libro.

El expresidente también ha hablado de sus encuentros con figuras políticas, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien se reúne dos veces al año, pero afirma que su relación con él es menos cercana de lo que se piensa.

También mencionó su distanciamiento con el expresidente Felipe Calderón, con quien afirma "no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien".