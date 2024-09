“Es mi adversario"; AMLO se lanza contra Ciro Gómez Leyva

En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente Obrador se lanzó en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, esto después de que el periodista critico al mandatario por nombrarlo “amigo”.

AMLO señaló que el periodista es amigo de diversas figuras públicas contrarias a su imagen, además lo calificó de “adversario”

“Dice usted que no es mi amigo, tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Claro que es mi adversario y claro que él tomó ese camino de irse con los potentados y le gusta mucho el dinero y no nos parecemos somos distinto”, dijo el presidente López Obrador.

“Yo no lo he insultado, lo que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía, porque no miento cuando sostengo que le dio entrada en su programa a las encuestas de un señor que luego en premio Calderón le entregó el CISEN (...) y no es nada personal, estamos defendiendo proyectos distintos contrapuestos, tú defiendes a una minoría y yo estoy defendiendo a un proyecto junto con millones de mexicanos en favor del pueblo”, dijo el presidente López Obrador.

Anteriormente, AMLO, señalo al periodista como amigo, a lo que Ciro Gómez Leyva rechazo sus alabanzas, acusando al mandatario de participar en el atentado en su contra.

Después, el propio Ciro reconoció que se excedió en su declaración, afirmando que se trataba en contra del gobierno federal, no específicamente el presidente.