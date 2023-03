Escuela de Oaxaca le niegan la educación a una niña por usar pantalón

Una niña de la comunidad de San José Manialtepec, en el municipio de Villa de Tututepec en la costa de Oaxaca, se le a negado su derecho a la educación en la Escuela Telesecundaria "José Vasconcelos", pues esta llego a la escuela usando pantalón.

Fue el pasado 23 de Enero, cuando la escuela le prohibió la entra da ala joven por traer pantalón, por lo que tuvo que pedir una rinden de un juez para que pudiera asistir a la escuela pero este pasado 10 de Marzo, profesores, directivos y padres de familia le prohibieron la entrada al plantel.

A la menor se le dio la entrada a la escuela, pero antes de recibir clases, estas se suspendieron.

"Yo no me siento bien, estoy triste de que me estén tratando de esta forma, porque yo no quiero usar el uniforme de las niñas, yo me siento más segura y cómoda con el uniforme de niños, y no me gusta que les hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas íntimas". dijo la menor.

"No es posible que el pueblo tenga que decidir qué voy a usar, qué prenda voy a ponerme, yo estoy cumpliendo con el uniforme, no estoy trayendo otra ropa".

Por esta violencia y malas practicas discriminatorias a causa de su identidad de genero, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que informe sobre el conocimiento que tenga de este caso, así como sus acciones al respecto.