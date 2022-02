"Está mal informado: AMLO a Blinken sobre asesinato de periodistas en México

CIUDAD DE MÉXICO. -Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresara su preocupación por el "alto número de periodistas asesinados" en México, y pidiera mayor responsabilidad y protección para este grupo; el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el funcionario "está mal informado" sobre la situación de violencia en el país.

En su conferencia Mañanera desde Palacio Nacional, confió en que la postura del secretario se trate de un malentendido, pues de lo contrario sería interpretado como una postura injerencista y "de mala fe".

"Creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado", sostuvo.

López Obrador añadió que con la postura de Blinken queda en evidencia la vinculación que existe entre grupos conservadores de México y el gobierno de la unión americana. Por lo que le solicitó informar la razón por la que su país financia a grupos opositores de la llamada Cuarta Transformación.

"Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa. (...) Me gustaría que, ya que está actuando, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero, y pedirle de favor que se informe", pidió.

Ayer en su cuenta de Twitter, Blinken, lamentó el asesinato de periodistas en lo que va de este año y sostuvo que su "corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad". Con información de Milenio.