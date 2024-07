Estado descarta repunte de violencia en Sinaloa

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Obrador señalo que tras la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada y la profanación del mausoleo de Dámaso López, El Licenciado, no se han presentado hechos violentos en Sinaloa .

El mandarino señalo que se han enviado mas elementos de las Fuerzas Armadas a Sinaloa y a Durando para poder contener cualquier hecho violentó que se dispare después de la detención de los lideres criminales, pero hasta el momento esto no a ocurrido.

"Se están enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que no suceda ningún indicio de enfrentamiento, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región. No hay riesgo que se presente", enfatizó.

Por último, el político mexicano exhortó a que "todos" actúen de manera responsable, pues señaló que lo más sagrado es la vida, y se tiene que cuidar y protegerla.

Asimismo anuncio que se investigara la profanación de la cripta donde descansaban los restos de los familiares de "El Licenciado" conocido líder criminal