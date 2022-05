Esto debes hacer si te piden tu constancia de situación fiscal

México.- Si recibiste un correo de recursos humanos o pediste una factura y te pidieron los datos de tu situación fiscal, pero aún no te has enterado de los nuevos requisitos que pide el SAT, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este trámite y lo que es una constancia fiscal.

La respuesta es sencilla, pero como todo lo relacionado al SAT da un poco de temor, comenzaremos diciéndote que el origen de todo es una actualización del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) avalado a finales de 2021 como parte de la miscelánea fiscal que aprobaron nuestros legisladores federales para ese año.

Esta actualización 4.0 es la nueva versión que se debe adoptar en los comprobantes fiscales de un pago efectuado, en el que se detalla el costo del producto o servicio y en el que se desglosan los impuestos aplicados.

Este nuevo requerimiento que debe ser adoptado como límite hasta el 1 de julio, pero la mayoría de los jugadores fiscales buscan no llegar a ese plazo y optan por presionar el requerimiento.

En el caso particular de empleados, explica el asesor fiscal, Daniel Garza, es debido a que la autoridad está requiriendo que los patrones hagan el "complemento del comprobante fiscal de sus colaboradores" que se encuentran bajo el régimen de asalariados o asimilados al salario, es por ello que usualmente en las oficinas se está escuchando hablar de este tema.

"Se hace con la finalidad de que el patrón tenga los datos de referencia fiscal de su trabajador, que éste tenga dada de alta esta obligación de asalariados o asimilados a salarios, porque el trabajador tiene esa obligación al SAT. Sin ellos, habría una discrepancia de información fiscal con la autoridad", señaló.

De no coincidir la información, dice el experto, habría una discrepancia con la autoridad y el patrón no podría deducir esos salarios de su contabilidad, además que se haría sensible a multas por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Es por ello que los trabajadores deberán proporcionar a su empleador su RFC, nombre completo, así como el código postal de su domicilio fiscal registrados ante el SAT para la emisión de sus recibos de nómina, ( independientemente que el pago por salarios es independiente a este tema tributario)

El nuevo modelo de CFDI 4.0 implica también ajustes al momento de cancelar una factura y nuevos requerimientos en diversas actividades económicas.

¿Qué es una constancia fiscal?Es un documento que contiene la información del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal.

¿Cómo tramitarla?Tener este documento puede ser realmente fácil y no ocupas ir a una oficina del SAT, que constantemente recibe quejas por no tener disposición de citas.

Estando en la página del SAT, en la pestaña que dice Trámites y Servicios para personas físicas, te arroja un menú para generar tu constancia de Situación Fiscal.

Tras iniciar sesión pasando por los datos del usuario, contraseña y captcha, das clic en Generar Constancia y listo, el sistema te arrojará el documento en PDF.

Si no sabes la contraseña del SAT, la plataforma te permite a través de SATID poder obtenerla a partir de una serie de pasos, envío de documentos y confirmación de identidad.