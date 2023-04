Estos son los precios de las, bebidas y snacks en Tecate Pa´l Norte 2023.

Tecate Pa´l Norte 2023, que por primera vez este importante festival de música abre su oferta al ofrecer 3 días de música y diversión. Así que, que se vayan preparando, aquí les dejamos los precios de las cervezas, bebidas, y snacks que hay disponibles en Tecate Pa´l Norte 2023.

Que si Twenty One Pilots, que si Billie Eilish, y The Killers, y muchos actos más. Pero claro, una de las claves para llevar una buena fiesta es una chelita bien fría, ¿si o no?

Cervezas y bebidas alcoholizadas saborizadas

Tecate Original – $130

Tecate Light – $130

Heineken Regular – $150

Heineken Silver – $150

Strongbow – $140

Amster Ultra – $150

Sol (mezclas) – $70

Tecate 0.0 – $50

Heineken 0.0 – $60

Refresco – $40

Snacks y botanas

Esquites y Pepsi – $90

Elote y Pepsi – $90

Pizza individual – $110

Bebidas alcohólicas

Ron de litro – $300

Tequila de litro – $300

Whisky de litro – $300

Ginebra de litro – $300

Vodka de litro – $300