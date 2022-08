"Estoy indignada por los nulos resultados de la Fiscalía": mamá de Debanhi

Monterrey, Nuevo León.- La madre de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldua, publicó un mensaje en YouTube donde se dijo sumamente molesta y señaló a la Fiscalía del Estado de Nuevo León por su falta de avances en el caso.

La joven desapareció el 9 de abril y su cuerpo fue encontrado en el motel Nueva Castilla; el papá señaló que su hija pudo ser secuestrada, pues estuvo viva 8 días desde su desaparición.

"No quiero que esto quede impune, quisiera tener a mi hija aquí a mi lado, desgraciadamente no se puede, pero esto que pasó; no quiero que se quede en vano, quiero que la Fiscalía de NL mueva todo lo que tenga que mover porque no ha hecho nada en 4 meses".

También lee: Se inundan verticales de Pasta de Conchos

"Ha pasado mucho tiempo, 4 meses son eternos en los que voy y escucho que no hay nada, tienen que buscar a las personas que le hicieron esto a mi hija", mencionó Bazaldua.

También habló hacia la opinión pública como mujer: "estoy muy indignada por todos los casos que pasan en NL".

"No entiendo a quién están encubriendo, no lo sé, quisiera ser un genio para ir y ponerles en la mesa quiénes a los culpables, es su trabajo investigar casos, no me refiero solo al mío".