Evacuan a 32 menores por fuga en guardería de Querétaro

QUERÉTARO, QRO.- Por fuga una fuga de gas, la tarde de ayer evacuaron de una guardería a 64 personas, la mitad de ellos menores de edad, dio a conocer la Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Querétaro.

Lo fuga de gas se dio al interior de una guardería ubicada sobre Av. Tecnológico. Por estos hechos la Brigada interna de Protección Civil realizó la activación correcta de sus protocolos; con un total de 32 menores y 32 docentes evacuados, sin personas lesionadas.

La fuga se encuentra totalmente controlada, y sin riesgos para comercios o domicilios aledaños. Después de la revisión se detectó una fuga en un regulador, por lo que personal del área de Conservación del IMSS trabaja en la reparación del daño. Los padres de los menores de edad fueron informados sobre la evacuación, por lo que acudieron a recoger a las niñas y niños en el punto de seguridad.

Las autoridades externas al Instituto determinaron que no existe riesgo. En otros hechos, la Secretaría de Salud Estatal recomendó a la población no llevar a niños y adultos mayores a los panteones el 1 y 2 de noviembre, a causa de la pandemia por Covid 19. La titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, explicó que los niños aún no están vacunados y son vulnerables ante esta enfermedad.

Además, advirtió tampoco se debe de consumir alimentos al interior de estos espacios, con el objetivo de estar el menos tiempo posible y poder avanzar en el flujo de los visitantes. Aclaró que la decisión de los aforos y las restricciones en los panteones, con motivo de las festividades del Día de Muertos, la tomará cada municipio.