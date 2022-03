Ex abogado de Peña Coss cuenta detalles sobre los asesinatos de los niños de cumbres

Monterrey.- Roberto Flores Treviño, ex abogado de la familia Peña Coss, reveló más detalles sobre lo ocurrido en el crimen cometido por Diego Santoy en el 2006.

Fue a través de una entrevista con Fernando Lozano que el también ex Procurador de Nuevo León, contó cómo fue que se enteró del asesinato cometido en un domicilio de Cumbres en Monterrey.

"Estábamos muy esté muy a gusto (en Miami) y vamos saliendo del estudio de grabación y me dice Judith, oye fíjate que acaba de pasar esto en Monterrey y asesinaron los hijos de Tere Coss, y quién es Tere Coss, me dice no te acuerdas de ella la de los horóscopos, no le dije", señaló Flores Treviño al mencionar que no sabía quién era la entonces conductora.

El abogado contó que el día que su hijo estaba haciendo la Primera Comunión recibió una llamada de Peña Coss pidiéndole que tomara su caso.

"Empiezo a tener una relación con la gente de la Procuraduría, con los investigadores con la gente de servicios periciales para saber que lo que estaba pasando. El día que veo las pruebas y que voy yo y veo todo lo que había sucedido no me quedó ninguna duda, esas mentes calenturientas que han dicho y pensado y que se han hecho una serie de tonterías mentales respecto de una participación por parte de Erika es tan total completa y absolutamente equivocados el único responsable de los homicidios de los niños y del ataque a Erika se llama Diego Santoy Riveroll", dijo en la entrevista.

Contó que él conocía muy bien a Raquenel Villanueva, abogada de Diego Santoy, ya que fueron compañeros de la secundaria.

"Ella fue contratada por un medio de comunicación, un conductor de noticias que hoy me acabo de enterar que es director de noticias. Él le pagó para que defendiera a Diego para tener nota, para levantar su rating porque siempre estuvo y siempre ha estado en el sótano".

Reiteró que el único responsable de la muerte de los dos hermanitos Peña Coss fue Diego Santoy, ya que para ese entonces Nuevo León contaba con los elementos suficientes para realizar un indagatoria de ese tamaño, teniendo a un grupo de servicios periciales capacitados para el tema.

El crimen en la casa Cumbres

Hoy se cumplen 16 años del asesinato de los hermanos Erick Azur y María Fernanda Peña Coss, en su casa ubicada en la colonia Cumbres, en Monterrey.

Diego Santoy apuñaló a Erick Azur, mientras que a la niña la ahorcó y a Erika la lesionó con un martillo, según las versiones de las autoridades.

Actualmente el homicida se encuentra en el penal donde cumplirá una condena de 71 años 7 meses y 21 días en prisión.

Con información de ABC Noticias