Explotan cenotafio del hijo de JGL en Culiacán

Medios locales de Culiacán, en el estado de Sinaloa, reportaron que sujetos lanzaron un explosivo en contra del cenotafio de Édgar Guzmán, hijo Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, destruyendo parte del monumento que conmemora la muerte del hijo del criminal.

Distintos informes señalan que hombres desconocidos lanzaron un explosivo en contra del cenotafio que se ubica en el estacionamiento de City Club sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso. En las imágenes difundidas en redes se puede ver que el cenotafio perdió su placa que decía "Siempre los amaremos".

El secretario de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, advirtió que las autoridades estatales se mantienen al pendiente por cualquier posible reacción a este ataque. No obstante, reconoció que no es posible anticipar si habrá o no una respuesta.

En mayo del 2008, Édgar Guzmán López, fue asesinado en el estacionamiento del centro comercial por presuntos sicarios de Beltrán Leyva, aunque se cree que este también pudo ser ejecutado por ordenes de su padre.