Facilitará AMLO venta de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO. – Ante proceso judicial que impide la venta de Banamex, Andrés Manuel López Obrador, asegura que su gobierno facilitará esta operación; sin embargo, también recomienda que se observen cinco puntos, entre los que destaca "se mexicanice" la institución bancaria.

Durante la conferencia de prensa Mañanera de este miércoles, AMLO aseguro su administración está interesada en que se lleve a cabo la transacción y el banco se quede en el país.

"Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, no se demore, no haya tácticas dilatorias. Vamos a estar pendientes y, si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial para que se resuelvan asuntos legales", detalló.

Sin embargo, minutos después de asegurar que su gobierno impulsará esta operación financiera, AMLO, "de manera respetuosa" solicitó que durante la venta de Banamex, se observen cinco recomendaciones que externó durante la Mañanera.

"Nos gustaría que se mexicanizará. Que los dueños fuesen socios mayoritarios mexicanos. Eso es algo que nos gustaría", destacó el mandatario con respecto a la primera recomendación.

"El segundo. es quienes compren, tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex. Los actuales clientes y los futuros".

Con relación a la tercera recomendación es que los compradores no tengan adeudos fiscales con el SAT, abundó AMLO.

La cuarta recomendación es que tanto los vendedores, como los compradores del grupo bancario, "paguen los impuestos a México y a la hacienda pública".

"El punto cinco es que queremos el fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y beneficio de los mexicanos, para exposiciones y museos donde puedan los mexicanos conocer las obras", puntualizó.