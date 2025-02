Familia de Valentina Gilabert denuncia posible liberación Marianne "N"

¿La familia de Valentina Gilabert, la modelo menor de edad que fue brutalmente atacada con un arma blanca en la Ciudad de México, arremetió contra la Fiscalía capitalina luego de recibir información de que su agresora, Marianne N, podría quedar en libertad por ser menor de edad.

Armando de la Garza, comisionado de turismo en la región centro de Coahuila y tío de Valentina, expresó su indignación y exigió justicia ante la gravedad de las heridas que sufrió su sobrina.

"Mi sobrina estuvo en el lugar equivocado cuando llegó una loca que se sintió ofendida por un supuesto novio y le dio 14 puñaladas. Ahora está hospitalizada, en estado de coma muy grave, con una lesión en el cuello, una mano totalmente destrozada y heridas en todo el cuerpo. La acaban de operar y no está fuera de peligro", declaró.

Además de la indignación por el ataque, la familia de Valentina manifestó su molestia ante lo que consideran un acto de impunidad por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México.

"Nos acaban de informar que la corrupta Fiscalía está haciendo arreglos para dejarla en libertad porque es menor de edad. No podemos permitir esto. Mientras mi sobrina siga luchando por su vida, esto debería ser considerado un intento de homicidio atroz, feroz, espantoso."

De la Garza hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a las autoridades judiciales para que impidan que Marianne N sea liberada y se garantice un proceso legal justo.

"Si cometiste un delito, tienes que hacerte responsable. Mi sobrina no tiene culpa de que esta persona tuviera un amorío fallido. No podemos permitir que la Fiscalía la deje en libertad. Estamos indignados. Y si ese fiscal decide soltarla, vamos a ir con todo el peso de la ley contra él. En México no puede haber esta impunidad."

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido una postura oficial sobre el proceso de la agresora. La familia de Valentina exige justicia y advierte que tomará acciones legales en caso de que la joven atacante quede en libertad