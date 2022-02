Familiares de El Mijis suplican por ayuda para encontrar al activista

El ex-diputado y activista, Pedro Cesar Carrizales Becerra alias El Mijis desapareció en la ciudad de Saltillo cuando se dirigía a Monterrey.

Pero hasta ahora los familiares del Mijis continúan la búsqueda, mediante redes sociales han pedido ayuda a la población para encontrar al activista.

Nadie debería vivir la incertidumbre de no saber dónde está un ser amado.



Les suplicamos que lo ayuden a volver a casa, quizá no muchos lo quieran o no compartan su visión, pero como esposo, hermano, padre y amigo llena de felicidad muchas vidas.#HastaDondeTope https://t.co/mdvhPDlE3H