Feminicida de Alma Lourdes acosaba a otras mujeres

Por medio de las redes sociales se ha dado a conocer que Hilario “N”, el hombre que le quitó la vida a Alma Lourdes solo porque esta lo enfrento cuando este molestaba a una joven en su carnicería, también acosaba a otras mujeres

En los audio que Hilario "N" envió a una mujer identificada como Karina, este es muy insistente para poder encontrarse y continúa presionando a la mujer para que le contestara a sus audios y llamadas.

Los audios que están circulando en las últimas horas, presuntamente se trata de Hilario "N.", el sujeto que le quitó la vida a #AlmaLourdes en la Carnicería Chihuahua.



Los mensajes de voz son dirigidos para una mujer que se llama Karina, la cual también está siendo acosada por… pic.twitter.com/OtXvZ50dWw — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) August 23, 2023

Pese a que Karina nunca le respondió, Hilario siguió insistiendo: “Contéstame el mensaje de voz, de perdida para oír tu voz, cuando menos, por lo pronto”, e insiste. “Si quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer a donde tu quieras”.

"Si hay algo de tratar de que nos viéramos o platicar algo mañana o el sábado, yo me iría mañana”. En su afán por conseguir alguna respuesta Hilario “N” lanzaba sus señalamientos. “Si no hay nada contigo que me puedas decir algo”.

Aseguró ser una “persona de bien y sería”, que no tenía más que “deseos buenos”.

Hilario “N”, presunto responsable del asesinato de Alma Lourdes —gerente de una carnicería en Ciudad Obregón, Sonora— podría recibir una pena máxima no solamente por el delito de feminicidio, sino también por acoso sexual.