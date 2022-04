FGR atraería el caso Debanhi ofrece AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – A unas horas de que Mario Escobar, padre de Debanhi, asegurara que la Fiscalía de Nuevo León, "no hizo su trabajo correctamente" en la búsqueda de su hija, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Fiscalía General de la República, podría atraer el caso, si los familiares lo consideran conveniente, "para que no haya dudas".

&ldquo ;Estoy molesto porque me equivoque. Creí en la fiscalía. Repito en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nuca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare porque desapareció Debanhi, aseguro Don Mario la mañana de hoy.

Unas cuentas horas después, de las palabras del don Mario, padre de Debanhi, en su conferencia de prensa Mañanera, realizada en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, ofreció sus condolencias a la familia de la joven presuntamente asesinada.

"Enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas y buscar que haya información, que se conozca todo", expresó el mandatario.

"Además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad, por eso hablamos de cero impunidad, queremos que se castigue los delitos que se cometen, que no haya impunidad. Esto tiene que ver con la información que se ofrezca... que no haya duda, incertidumbre sobre ningún caso", en clara alusión de las palabras del padre de Debanhi, que denunció esta mañana precisamente la falta de comunicación de la Fiscalía de Nuevo León.

AMLO dijo que aunque este caso está siendo investigado por el gobierno de Nuevo León, expresó su deseo de que se aclare lo que sucedió, "sin adelantar juicios, ayudar en la investigación si lo solicita el gobierno de Nuevo León".

Expresó que es importante que se valore la posibilidad de que su gobierno, a través de la Fiscalía General de la República atraer el caso, "si los familiares, los amigos lo consideran, para que no haya dudas y se aclare".

En este contexto, AMLO aclaró que Nuevo León no está entre los nueve estados con más violencia del país

Previamente el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, informó que ya se rescató el cuerpo de una mujer que estaba en la cisterna de un hotel y un crucifijo y la ropa corresponden a la joven, sin embargo, preciso que esperan los estudios para confirmar la identidad.