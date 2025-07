Fiscalía Descarta Motivos Políticos en Ataque a Casa de 'El Bronco'

GARCÍA, Nuevo León — 23 de julio de 2025 — La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó que el ataque perpetrado ayer contra la vivienda de Jaime Rodríguez Calderón, alias "El Bronco", esté motivado por razones políticas, informó el fiscal Javier Flores durante una conferencia con medios locales.

El incidente se registró alrededor de las 14:30 horas en la residencia del exgobernador, ubicada en el municipio de García. Según las primeras investigaciones, el agresor actuó de forma aislada y sin vínculos políticos aparentes. El hombre, quien fue identificado como residente de la zona y con antecedentes de consumo de drogas, ingresó al interior con la intención de incendiar una habitación utilizando un rollo de papel y una botella improvisada, detalló la autoridad .

Un guardia que se encontraba en el domicilio repelió el ataque después de que el agresor lo amenazara con un trozo de vidrio. Durante el enfrentamiento, el atacante resultó herido en la pierna por un disparo y fue llevado al hospital bajo custodia policial, confirmó la Fiscalía .

Rodríguez Calderón informó que había salido de su casa apenas diez minutos antes del suceso y que ninguno de sus empleados sufrió lesiones. Expresó su agradecimiento a quienes se preocuparon por su bienestar y aseguró que confía en el desempeño de las autoridades.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de incendio provocado. Entre las diligencias contempladas figuran entrevistas con el guardia afectado, empleados y vecinos, así como el análisis de cámaras de seguridad y rastros de sustancias ilícitas o armas en la escena del ataque .

Aunque el suceso ocurre en un contexto político sensible para Nuevo León, el fiscal Flores insistió en que no existen conexiones con la actividad política reciente de Rodríguez Calderón. No obstante, las autoridades mantendrán vigiladas las investigaciones para descartar cualquier vínculo futuro.