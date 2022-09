Fiscalía investiga a padre de alcalde que amenazó con cuchillo a trabajador de la CDMX

Daniel Tabe, padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe se hizo viral después de que este amenazó con un cuchillo a un trabajador del gobierno de la Ciudad de México después de que este le tuvieron que clausurar su negocio.

Por estas acciones violentas que quedaron evidenciadas en un video, la Fiscalía General de Justicia, inició una carpeta de investigación en contra del hombre e la tercera edad que quería apuñalar a un servidor público.

Daniel Tabe, propietario de la Taquería Árabe "DonEraki", padre de @MauricioTabe, tomó por el cuello y amagó con un cuchillo a un funcionario del #Invea por clausurar su establecimiento; la dependencia ya prepara una denuncia penal en contra del empresario. pic.twitter.com/0IwcwEd1Ff — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2022

Después de que el video se dio a conocer, el padre del alcalde Mauricio Tabe, pidió disculpas, arrepintiéndose de sus acciones las cuales fueron impulsadas por su coraje contra el trabajador.

"Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien", fueron las palabras con las que Daniel Tabe inició su disculpa en video.

"Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justicia lo que hice", agregó en los segundos siguientes.

Al final de la grabación, Daniel Tabe aceptó su arrepentimiento por la reacción que tuvo y reconoció que los trabajadores sólo estaban cumpliendo con su labor.