FMI señala que economía mexicana se contraerá

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizo sus Perspectivas de la Economía Mundial, señalando que a pesar de los esfuerzos del estado mexicano, la economía nacional se contraerá este 2025, siendo la única nación que sufrirá este fenómeno.

El FMI señala que los aranceles del presidente Trump tendrán un impacto global, que afectara a todas las naciones del mundo, pero destacaron que México será la única nación que sufrirá una contracción de su economía del 0.3%.

Asimismo, se estima que para el 2026, el crecimiento de la economía mexicana será del 1.4%, una baja del 2% esperado por el Fondo Monetario Internacional.

"Estamos entrando en una nueva era a medida que se restablece el sistema económico global que ha funcionado durante los últimos 80 años", dijo a la prensa el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, negó lo publicado por el FMI, asegurando que los modelos presentados por la Secretaria de Hacienda son los indicados.

"No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos", dijo la mandataria tras ser consultada en su conferencia de este martes sobre el anuncio del FMI. "Nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento", agregó.