Fofo Márquez pidió entre lagrimas clemencia tras ser agredido en prisión

El día de ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha vinculado a proceso al influencer Rodolfo ´Fofo´ Márquez por tentativa de feminicidio. Durante la audiencia, el influencer pidió clemencia, asegurando que ha sido amenazado dentro del penal donde se encuentra recluido.

Durante la audiencia, Rodolfo Márquez externó su preocupación por su bienestar, al señalar que ha sido golpeado y amenazado de muerte dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, por lo que pidió entre lágrimas su perdón.

"Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado". dijo el influencer.

A pesar de esto, la juez no le otorgó libertad condicional pero solicito medidas de seguridad para proteger su vida.

El caso continúa abierto, por lo que se llevará a cabo una segunda audiencia en mayo.