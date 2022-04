Frena juez construcción del Tren Maya

Pese a que en su conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que el proyecto del Tren Maya, contaba con todos los permisos ambientales, un juzgado ordenó suspender en forma provisional la construcción del tramo cinco que pasará por las ciudades de Tulum y Playa del Carmen.

Esta mañana, el periódico El Financiero, informó que el Juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del Tren Maya, por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental.

De acuerdo a lo informado, la obra fue suspendida debido a que el juez dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo.

Se dio a conocer que fue Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán, el que dictaminó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

"Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya", dijo.

Cabe señalar que el proyecto del Tren Maya, en especial el tramo cinco que comprende las ciudades de Quintana Roo ha sido criticado debido a la deforestación de las selvas y al daño que causaría su paso sobre cenotes.

El dictamen dice claramente que mientras no se decida si concede o no la suspensión definitiva, "no puede seguir la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra".

La suspensión del tramo cinco del Tren Maya, es obligatoria para las dependencias del gobierno federal, así como a cualquier empresa privada contratada por las mismas para realizar trabajos de este proyecto.