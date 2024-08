Frida Sofía regresó a México para demandar a su mamá, Alejandra Guzmán

Frida Sofía sorprendió desde hace algunos días al aparecer en México, luego de que trascendiera que no podía visitar su país natal por presuntos problemas migratorios que tenía en Estados Unidos.

Después de que en el programa Ventaneando se mostraron las imágenes donde Frida aparece junto a su familia paterna, ahora en el programa de espectáculos se informó que la influencer estaría en el país azteca con otro motivo.

"Nos estamos enterando de que vino a México a denunciar a su mamá, a Alejandra Guzmán, y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán", reveló Pati Chapoy.

Ante la duda sobre el motivo por el que Frida decidió actuar legalmente en contra de la mujer que le dio la vida, Pedro Sola comentó: "debe ser cuestiones de dinero", a lo que Chapoy contestó: "seguramente".

Acto seguido, la titular de Ventaneando retomó parte de la entrevista que le hizo a Alejandra Guzmán en 2023, cuando la cantante lanzó el sencillo "Milagros", dedicado a su descendiente.

A pesar de que en ese momento la rockera externó su deseo de arreglar sus diferencias con la joven, en esa ocasión la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán contó el motivo por el que iniciaron las diferencias entre madre e hija.

"Empezó el distanciamiento cuando yo le quite el dinero, cuando yo le dije ´quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida´, y ya no le gustó que hubiese esa mensualidad (sic). Estudió en Miami, vivió en Miami, tiene un departamento que le regalé, un coche que le regalé, o sea, yo le di todo lo que mi mamá y mi papá nunca me dieron", dijo Alejandra en ese momento.

Tras estas declaraciones de La Guzmán, Pati Chapoy finalmente agregó: "ya veremos en qué para todo este asunto lamentable del caso de Frida Sofía, que está demandando y denunciando a su mamá, tampoco sabemos cuáles son las razones que tiene Frida Sofía, seguiremos muy al pendiente en este caso".