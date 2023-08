Gatell desestima llamado de la UNAM para volver a usar cubrebocas

En la conferencia matutina del dia de hoy, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell aseguro que el llamado de la Universidad Autónoma de México para regresar al uso de cubrebocas es alarmista, pero afirma que no está en contra del uso del mismo.

"Es importante no sobre dimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente presenta la universidad, ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma", afirmó.

Gatell aseguró que no está en contra del uso de las mascarillas, pero si hace un llamada a volverlas a usar, la fatiga de su uso provocará que no se use en la temporada de invierno, la época en la que es más necesario evitar contagios.

"¿Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra vez (...) No está mal que lo usen, no hay problema que lo usen, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo, en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta de que viene la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas podría llevar a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario, entonces por el momento no estamos haciendo ese llamado", explicó.

No obstante, López-Gatell reconoció que entre junio y julio hubo un aumento de casos de coronavirus en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, pero el número de hospitalizaciones ya no es tan grave.