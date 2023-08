Gobernador de Jalisco anuncia su salida de Movimiento Ciudadano

Enrique Alfaro Ramírez, actual gobierno del estado de Jalisco, dio a conocer su salida del partido Movimiento Ciudadano, señalando que a pesar de los éxitos cosechados, este ya no quiere ser parte del partido.

En una entrevista. el mandatario señaló que el mandatario del partido naranja, Dante Delgado Ranauro, quiere "someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional"

"Cuando yo participe en Movimiento Ciudadano, los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso de lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo", apuntó.

"No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte", dijo.

El mandatario, uno de los más destacados del partido, descalificado al líder del partido por no tener un rumbo claro sobre el proyecto nacional.

"Lo único que están generando, es, insisto, que este proyecto nacional no tenga rumbo claro, que no tenga propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso, es decir, respeto mucho a Dante [Delgado], él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento, yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano", advirtió.