Gobierno tiene sospechosos por feminicidio de Debanhi; Asegura Mario Escobar

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, asegura que el gobierno federal ya tiene sospechosos por el posible feminicidio de su hija. Asimismo señaló que la Fiscalía del Estado de Nuevo León ya conoce a los responsables pero se niegan a decirlo.

"Sí, por parte de la Federación sí (tienen sospechosos) y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso, es increíble, o sea por eso les digo, qué falta de seres humanos son"

"Hay culpables y la gente de la Fiscalía lo sabe, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta por dos semanas, no señores, que me maten primero", señaló el profesor Escobar.

El cuerpo de Debanhi Escobar descansa en un panteón ubicado en el municipio de Galeana.