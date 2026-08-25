Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez como gobernadora interina

El Congreso de Sinaloa designó este martes 25 de agosto a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, luego de la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya.

La decisión se tomó después de que el Congreso suspendiera la sesión extraordinaria programada para el lunes. Este martes, los legisladores finalmente se reunieron para definir quién quedaría al frente del gobierno estatal durante la ausencia de Rocha Moya.

Domínguez Nava es diputada federal de Morena y anteriormente formó parte de la administración de Rocha Moya como secretaria de Educación de Sinaloa, cargo que ocupó entre 2021 y 2024.

Con su designación, Graciela Domínguez será quien quede al frente del Ejecutivo estatal mientras permanece vigente la licencia del gobernador.

¿Qué motivó la licencia de Rubén Rocha Moya?

La elección de la nueva gobernadora interina ocurre en medio de los movimientos políticos registrados en Sinaloa tras la separación de Rocha Moya del cargo.