Grupo criminal se atribuye explosión en Zacatecas; Amenazan al estado

Este pasado domingo se llevó a cabo la Feria Nacional de Zacatecas, donde durante el concierto de Prófugos del Anexo, quedo suspendido después de que una potente explosión que se dio a las afueras del recinto. En un principio se afirmo que se trató de una explosión de gas pero por medio de las redes, el CJNG se adjudico la explosión.

Durante el concierto de Julion Alvarez, la potente explosión fue escuchada por los miles de espectadores, por lo que fue el propio cantante quien puso orden y afirmo que Protección Civil le informo que se trataba de la explosión accidental de un tanque de gas.

"¿Qué pedo?¿Escucharon?, se escuchó un ruido que Protección Civil, militares, guardias y todos los encargados de seguridad están checando. Al parecer fue un tanque de gas de un puesto, de un negocio, de una casa. Aguanten poquito. Corroboramos y seguimos adelante", dijo el cantante.

Por su parte, el secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmo que el accidente fue por acomulación de gas en puesto al exterior del estadio, mismo que dejo 14 lesionados.

"Durante el evento de cierre de la Feria Nacional de Zacatecas se reportó la explosión de un tanque de gas en las inmediaciones del estado Carlos Villalba. Esta explosión provocó lesiones en 14 personas, ninguna de ellas salvo dos necesitó intervención quirúrgica mayor. Las dos personas que necesitaron esta información se encuentran fuera de cualquier peligro, estables y con plena salud", dijo el secretario en conferencia de prensa este 24 de septiembre.

Sin embargo el medio,Dominio Público, afirmo que estó no se trató de un accidente, si no un atentado provocado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, esto con el objetivo de amenazar al gobernador del estado, el morenista, David Monreal Ávila, al cual, acusan de haber "dadó la plaza" a una facción del Cartel de Sinaloa, leal al Mayo Zambada.

"Lo de hoy no fue un tanque de gas, si no una llamada de atención al gobernador David que vendió el estado a los jotos de los Mayos. No se metan autoridades a una guerra que no es suya. Zacatecas es de las 4 letras", se lee en la imagen que está firmada por El Señor de los Gallos, como se le conoce también a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Por otro lado, aparecieron narco mantas en distintos puntos de la capital, donde la facción de Puro Cabrera, leales al Mayo Zambada, amenazaron a autoridades que apoyen al CJNG con una guerra por el control del estado.

"Este aviso es para todo Gobierno estatal y municipal que apoya a las Jaliscas. Zacatecas ya tiene bandera y es MZ. A todo esos que están apoyando vamos por ustedes Cmte. Estatal 700 CMT Tenesis. Cmte. Fuerte, entre otra de la municipal de Guadalupe, Zacatecas, Morelos, Troncoso, etc."