Guardia Nacional dejan ir a huachicoleros que robaban combustible frente a ellos

En los últimos días ha circulado un video donde elementos de la Guardia Nacional sorprendieron a huachicoleros perforando un ducto de Pemex, sin embargo, estos no los arrestan y tan solo los ven mientras estos se retiran.

En el video se observa como hombres encapuchados al ser descubiertos empiezan a levantar su herramientas para poder retirarse, ante la mirada de varios elementos de seguridad.

Para López y seguidores y no seguidores: El pueblo "bueno" robándose gasolina del pueblo (pemex) con la vigilancia del pueblo "bueno" uniformado (Guardia Nacional y Ejército Mexicano) en Hidalgo, jueves 27 de Octubre de 2022, a plena luz del día. ¿Alguna duda? pic.twitter.com/ANh7JZ9E2a — Miguel Rdz (@miguelr7575) November 2, 2022

"¡Que hermoso video! No Cabe duda que los mexicanos somos muy cooperativos", "Hasta les ayudaron No fuera ser que se quejaran", "Deberían de desaparecer a la Guardia Nacional, no sirven para nada, ahí esta la prueba" y "Ahora cualquiera puede robar combustible al cabo que?..... Nomas te dicen ´retírese joven´ te dan tu beso y abrazo y listo" fueron algunos de los comentarios expuestos por la comunidad internauta, quien no dudó en reflejar su rechazo ante el actuar de los supuestos guardias nacionales.

La actual administración enfocó sus esfuerzos en contra del robo de combustible, siendo uno de sus esfuerzos más reconocidos, sin embargo, el delito sigue siendo uno de las mayores pérdidas de Pemex.