Hackeo de la Sedena revela más información que el hackeo de Julian Assange

Los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vulnerados el pasado 19 de septiembre y durante el ataque cibernético se extrajeron miles de documentos, confirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que eso pueda poner en peligro la seguridad del país, aunque en realidad se trata del tercer hackeo que sufre el Ejército mexicano en los últimos años.

"Es cierto, hubo un ataque cibernético. Así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? De la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México", dijo López Obrador en su conferencia mañanera luego que este jueves por la noche el portal Latinus difundió algunos de esos documentos confidenciales.

Para el experto en ciberseguridad, Alberto Escorcia, se trata de un suceso muy grave pues el Colectivo de hackers Guacamaya extrajo más de seis terabytes de información solo en México y destacó que se trata del tercer ataque que recibe el gobierno mexicano en los últimos años, por lo que le sorprende que el Ejército se muestre carente de experiencia en la protección de sus áreas más sensibles.

Precisó que la técnica utilizada por los piratas es conocida como "fuerza bruta", que consiste en probar con múltiples nombres de usuario y contraseñas, hasta que finalmente se consigue el acceso a servidores.

Es importante señalar que inicialmente el ataque inició contra los servidores del Ejército de Chile, siguieron a Colombia, El Salvador, hasta llegar al de México.

En Chile intervinieron los correos electrónicos de los jefes de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el El Salvador accedieron a los correos electrónicos de la Policía Nacional y militares. En Perú ingresaron a los correos electrónicos de los jefes conjuntos y del ejército y en Colombia hackearon los correos del Comando General de las Fuerzas Armadas.

Por esa razón, la magnitud del ataque podría superar a la información extraída y difundida en su momento por Julian Assange, a quien el actual gobierno de México ha ofrecido asilo al considerarlo un defensor de la libertad.

En entrevista para W Radio, Escorcia recordó que en el año 2013 fueron hackeados los servidores de Sedena, cuando los piratas informáticos tomaron el control de la página web de la dependencia federal donde subieron un video con el manifiesto zapatista y amenazaron con publicar datos que encontraron en el servidor.

Además, señaló que se cuenta con evidencia acerca de filtraciones de información desde marzo de este año, en las que destaca un posible conflicto entre el Ejército y la Marina.

El especialista indicó que la información que extrajo Guacamaya es sobre la correspondencia entre las distintas áreas del Ejército mexicano, y que la magnitud del robo llegaría hasta las comunicaciones generadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la información proporcionada por Latinus, le fueron entregados más de seis mil documentos en formato PDF, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video. El medio precisó que la información en su poder va de 2016 a la fecha.

López Obrador confirmó las versiones de prensa sobre el hackeo de los sistemas informáticos de la Secretaría de Defensa, que incluyen informes sobre su estado de salud y el fracaso de la operación conocida como el "Culiacanazo" para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocurrida en 2019.

"No hay nada que no se sepa", dijo López Obrador en su conferencia matutina de este viernes al restarle importancia al evento e indicó que el hackeo ocurrió durante un cambio del sistema de comunicación de la Sedena, y aunque no precisó fechas, el colectivo Guacamaya divulgó que este ocurrió el pasado 19 de septiembre.

Sin embargo, México no fue el único objetivo de este colectivo de hackers, pues también efectuó acciones similares a instituciones de seguridad policial y militar en varios países de América Latina.

