Hallan cuerpo en Pachuca, joven era originario de Coahuila

Las autoridades han confirmado que el cuerpo hallado dentro de un tambo de 200 litros en Pachuca pertenece a un joven que tenía reporte de desaparición desde hace casi un mes. Se ha identificado que la víctima, quien no era originaria de Hidalgo, había estado desaparecida por varios días.

El hallazgo ocurrió el pasado lunes durante un operativo por robo de vehículo, llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca. El cuerpo encontrado corresponde a un joven de 22 años, quien llevaba desaparecido 25 días y era originario del estado de Coahuila, según trascendió.

Informes indican que la familia del joven había intentado sin éxito comunicarse con él desde el día de su desaparición.

Durante el operativo, fueron detenidos tres individuos: J. C. L. M. de 36 años, J. F. C. P. de 27 años y E. I. R. C. de 30 años. Estos sujetos están a disposición de las autoridades ministeriales y son investigados para determinar su posible relación con el caso.