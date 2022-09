Hasta el jueves resolverá SCJN prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO. - Antes de concluir la sesión del Pleno del máximo tribunal del país, el ministro Luis María Aguilar, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, pidió al ministro presidente Arturo Zaldívar que no se votara este martes, a fin de que pudiera analizar su propuesta y en su caso modificar su planteamiento respecto a este asunto.

"Para que me permitan analizar, reflexionar inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber, si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo conforme a un criterio unificado o de menos en un tronco común o bien votarlo y ya hacer un proyecto de engrose para él", expuso.

El ministro Zaldívar aceptó y enseguida levantó la sesión citando para el próximo jueves a las 11:00 horas, cuando dijo, también se votará el proyecto relativo a un amparo que corresponde también a prisión preventiva oficiosa y cuya encargada de elaborar fue la ponencia de la ministra Norma Piña Hernández.

El debate durante estos dos días de sesiones públicas del Pleno del máximo tribunal del país se ha centrado en que para invalidar la prisión preventiva oficiosa se tenga que inaplicar la Constitución federal, y es que los artículos impugnados referentes a esta medida cautelar, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Seguridad Nacional, también está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el ministro Zaldívar rechazó esta postura de algunos de sus compañeros.

"Se ha dicho aquí: 'pues yo no puedo inaplicar el artículo 19', con lo cual, lo que estamos diciendo: 'sí puedo inaplicar el 1'; escuché ayer: 'quién soy yo para arrancar páginas de la Constitución', bueno, quizás no para arrancar el artículo 19 pero sí el 1', pero no se trata de arrancar páginas de la Constitución, ni siquiera de inaplicar un artículo de la Constitución, porque efectivamente el artículo 19 no está impugnado porque no puede ser impugnado", enfatizó.

La Corte ante la Prisión Preventiva Oficiosa: una oportunidad histórica

Ayer, cuatro ministros se pronunciaron en este sentido y en la sesión de hoy, al menos tres más, también expusieron su rechazo a dejar de aplicar la Constitución para poder invalidar la prisión preventiva oficiosa; una de ellas fue la ministra Margarita Ríos Farjat, quien sostuvo:

"Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma es indispensable que existan valores inatacables, la Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social, son las reglas bajo las cuales la sociedad misma dijo que quería vivir, nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo, considero muy respetuosamente que eso instauraría de facto un gobierno de jueces".

Y es que prácticamente todos los ministros de la SCJN se han pronunciado en contra del abuso de la figura de la prisión preventiva oficiosa, tras la obligar a los jueces a su aplicación automática derivado de un catálogo de delitos. Con información de Milenio.