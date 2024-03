Hubo abuso de autoridad en asesinato de normalista de Ayotzinapa en Chilpancingo: AMLO

En el asesinato del normalista de Ayotzinapa en Chilpancingo hubo abuso de autoridad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario informó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y prometió que no habrá impunidad.

Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven asesinado. Ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad, me dolió mucho", dijo.

López Obrador afirmó que hubo "un abuso de autoridad" y que el normalista no disparó, como afirmaron los policías.

Hubo un abuso de autoridad, no disparó el joven; por ejemplo. Todos los peritajes ya se hicieron, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, no vamos a permitir ninguna injerencia", indicó.

Los policías que dispararon y asesinaron al estudiante están detenidos y a disposición de la FGR, dijo.

Insiste en reunión con papás de los 43

López Obrador insistió en sostener una reunión a solas con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Sin abogados y sin asesores, pidió el mandatario a los familiares ser escuchado, pues no confía en sus abogados.

El Presidente se refirió a la amenaza de Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, quien luego de que un grupo de encapuchados derribaran la puerta de Palacio Nacional, advirtió que acudirían a los mítines de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a manifestarse.

Y ojalá y no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado, que no olviden que un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás y no manipular, eso no tiene nada que ver con la revolución, eso tiene que ver con el conservadurismo, es la actitud siempre de la derecha", detalló.