¡Increible! Jóvenes se roban cajas de cartón del Costco

Unas jóvenes se hicieron virales en redes sociales, tras grabarse dentro de una sucursal del Costco de México, desocupando cajas de la tienda para "robarse el cartón".

Una de las chicas identificada como Lesslie, fue quien subió a su cuenta de TikTok dicha grabación, la cual en cuestión de minutos se hizo viral tras causar indignación por presumir el robo.

"Fuimos a robarnos cartón al Costco", inicia el tiktok, en el video se observa a Lesslie y a su amiga Suseth desocupando una caja grande de paquetes de arroz "que les gustó" para poderla sacar del estante en la que estaba.

Posterior, la subieron al carrtito y se salieron de la tienda como si nada, para finalmente colocarla en la camioneta en la que llegaron para irse con el pedazo grande de cartón.

Usuarios de redes reaccionan

Usuarios de redes criticaron a las jóvenes por presumir el robo y no pensar en las en los regaños o problemas que pueden causarles a los empleados de la sucursal, desde un regaño hasta la pérdida de un bono.

"Qué lástima que no piensen en la promotoría, puede perder hasta el empleo por una tontería así", "eso ya es abusar, una cosa es que esté desocupada ya solita y otra que saquen todo y dejen mal acomodado", "no sé imaginan lo que ahora pasará el promotor la llamada de atención del supervisor por gente como ustedes uno como promotor pierde su bono", "esa caja la pone el promotor, porque así lo pide su empresa, si llega el supervisor y no está la caja le van a llamar la atención", fueron algunos de los comentarios.

Clientes despojan de roscas a revendedora de Costco

Las disputas por conseguir una Rosca de Reyes del Costco se viralizaron en redes, en uno de los videos virales que circularon, se observó a una señora con más de una decena en su carrito. Antes de que pudiera pagar, otros clientes se la arrebataron.

A través de un video compartido en la cuenta de X, previamente conocida como Twitter, se muestra a una mujer paseando por la tienda con un carrito que contiene aproximadamente 30 roscas.

Al percatarse de que las roscas se habían agotado en el área, varios compradores se acercaron a la mujer que las tenía todas en su carrito para cuestionar por qué aún no las había pagado.

La confrontación inició entre la mujer y otra cliente interesada en adquirir una, mientras que el público que se encontraba ahí observaba la situación.

Al no llegar a un acuerdo entre las dos mujeres, una tercera que se encontraba al otro extremo tomó un par de roscas del montón. La mujer que las transportaba notó esto y comenzó a reclamarle.

Sin embargo, otros clientes se dieron cuenta y empezaron a tomar dos o tres roscas cada uno, deshaciendo la gran cantidad que la señora tenía en su carrito.