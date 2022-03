INE ordena eliminar comentarios transfóbicos de Quadri

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral señalo que el diputado por el Partido Acción Nacional, deberá de eliminar los tuits en los que se insulta a las personas trans, esto haciendo referencia a la senadora del Morena Salma Luévano, la cual es una persona trans.

Fue la TEPJF quienes señalaron las falsas del ex-candidato presidencial, Gabriel Quadri.

"Se consideró que los mensajes tienen, en apariencia del buen derecho, contenido que la Sala determinó como una categoría sospechosa, ya que descalifica, invisibiliza y desvaloriza a las mujeres trans y pretende generar una imagen nociva en el colectivo social, mensaje que no sólo afecta a la denunciante, sino a todo el colectivo de mujeres", precisó.

Sin embargo, Quadri, anuncio mediante un tuit que lamenta la decisión del INE pues esto era un ataque en contra de su libertad de expresión, así mismo, en el mismo tuit aprovecho para insultar a las personas trans.

"El partido Trans- Morena, con hombres que se hacen pasar por mujeres, trata de silenciarme por instrucciones de su Jefe López, y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar, no van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal..." escribió Cuadri.