Claudia Sheinbaum niega investigar a Adán Augusto López por La Barredora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su administración o cualquier otro organismo de justicia esté investigando al senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López, por las nuevas acusaciones en contra de su ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado presuntamente de pertenecer al grupo criminal conocido como La Barredora.

Durante su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, entre 2019 y 2024, Bermúdez fue identificado en informes de inteligencia como supuesto facilitador y protector de las operaciones de La Barredora.

En la conferencia matutina de este martes 15 de julio, la mandataria aclaró que no existen indagatorias en curso sobre este caso, aunque indicó que será el Gabinete de Seguridad quien informe sobre la situación judicial de Bermúdez Requena, quien actualmente es prófugo de la justicia.

"No se está investigando. De parte del gobierno, no. No se ha solicitado ninguna investigación. Que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona (Hernán Bermúdez) hoy está buscado y tiene una orden de aprehensión, y cómo se dio este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema", declaró desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.