Investigan a becario que abuso sexualmente de 6 niñas en un kínder de Guanajuato

Un grupo de amas de casa presentaron una denuncia en contra de un becario por haber abusado sexualmente de seis niñas en la comunidad Camino Real, en Silao, Guanajuato.

Las madres de las niñas abusadas aseguran que las autoridades educativas impusieron al becario para dar clases a 25 niños de la pequeña comunidad de apenas 250 habitantes.

Una de las madres de las menores relato que el hombre aprovechaba mientras los niños estaban ocupados para tocar la entrepierna de la menor.

"Le dije que eso no estaba bien, y empezó a llorar. Me dijo que el maestro le decía que si hablaban con su papá o mamá al respecto, las íbamos a regañar y a pegar, por eso ella no me había dicho nada", relató otra madre de familia.

La mujer aseguro que al momento de enterarse, otras dos madres ya habrían presentado una queja ante el Ministerio Publico, pero las autoridades solo tomaron su declaración, después de se quejaron ante las autoridades que hicieron caso omiso.

"Hicieron omisión por el hecho de encubrirlo, porque en cuanto fue la queja de las mamás hacia la supervisora, no la hubo (atención)", denunciaron. "Lo que nosotros exigimos, por lo que nos decidimos a que se diera a conocer este caso, es que -el señalado- esté en la cárcel.

Él ya no debe estar ahorita en la calle. No podemos creer que ya ha pasado más de un mes (de que presentaron las denuncias penales) y ni siquiera se ha presentado ni lo han llamado (a responder por las acusaciones)", mencionaron las madres de las víctimas.

Sobre estos hechos, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) respondió a través de un comunicado, que ya inició una investigación en contra del becario por presunta violencia sexual