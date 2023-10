Jada Smith confiesa que está separada de Will Smith desde hace 7 años

La controvertida Jada Pinkett Smith volvió a dar de qué hablar, pues en una entrevista para la revista People, este confesó que ella y su pareja Will Smith están separados desde hace 7 años.

Como parte de la promoción de su autobiografía Worthy, esta habló de cómo fue su relación con el actor, asegurado que esta se hizo muy dependiente de él, al punto de que esta lo percibe como una droga.

"Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (refiriéndose a su adicción al Prozac). Él se convirtió en la droga", declaró Jada.

Jada aseguro que Will siempre fue atento con ella, lo que provocó una dinámica de codependencia, por lo que está decidió terminar la relación en el 2016.

"Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros", asegura Jada dando a entender que una reconciliación podría llegar tarde o temprano.

Asimismo, Jada confesó que está a mantuvo pensamientos suicidas, incluso estuvo a punto de quitarse la vida en un accidente pero con la ayuda de los amigos de su hijo, Jaden.

"La ayahuasca me ayudó, me dio una nueva relación íntima conmigo misma que nunca antes había tenido. Los pensamientos suicidas desaparecieron por completo", aseguró la actriz de ahora 52 años, compartiendo además, que tanto sus hijos como el mismo Will Smith ha tenido sus propias ceremonias con Ayahuasca.

Cabe recordar que Jada confesó haber sido infiel a Will Smith con uno de los amigos de su hijo en una entrevista con el actor.